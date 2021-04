Traffico Roma del 24-04-2021 ore 18:30 (Di sabato 24 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi rimosso l’incidente sulla Cassia restano rallentamenti del Traffico intenso tra una storta la Giustiniana qualche problema ancora per un incidente a Corviale via del Ponte Pisano l’altezza della Portuense la polizia locale Ci segnala disagio e coda anche in via di Selva Candida causa di un incidente avvenuto in via Rita rosani altro incidente al Pigneto in via Prenestina all’altezza di via Ettore Giovenale per Traffico intenso code lungo la Salaria tra la tangenziale via di Villa Ada direzione di viale Regina Margherita code anche in uscita da Roma tra via Chiana e piazza di Priscilla al centro Ci sono code lungo diversi tratti del Lungotevere in particolare tra l’isola Tiberina e ponte Umberto in direzione del Flaminio e tra Ponte Vittorio Ponte ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi rimosso l’incidente sulla Cassia restano rallentamenti delintenso tra una storta la Giustiniana qualche problema ancora per un incidente a Corviale via del Ponte Pisano l’altezza della Portuense la polizia locale Ci segnala disagio e coda anche in via di Selva Candida causa di un incidente avvenuto in via Rita rosani altro incidente al Pigneto in via Prenestina all’altezza di via Ettore Giovenale perintenso code lungo la Salaria tra la tangenziale via di Villa Ada direzione di viale Regina Margherita code anche in uscita datra via Chiana e piazza di Priscilla al centro Ci sono code lungo diversi tratti del Lungotevere in particolare tra l’isola Tiberina e ponte Umberto in direzione del Flaminio e tra Ponte Vittorio Ponte ...

