The Falcon and The Winter Soldier: uno dei personaggi è uno Skrull? Le teorie dei fan (Di sabato 24 aprile 2021) Alcuni fan di The Falcon and The Winter Soldier sono convinti che Sharon Carter sia in realtà una Skrull; vediamo insieme le loro reazioni all'ultimo episodio. L'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier ha portato a termine l'arco narrativo esplorato nella serie Marvel, ma ci ha lasciato anche qualche domanda. In particolare, le teorie dei fan si sono concentrate sul comportamento di Sharon Carter ha fatto pensare ad un coinvolgimento degli Skrull. Dopo Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home, nel MCU si è iniziata a far strada la possibilità che il personaggio più inaspettato potrebbe rivelarsi in realtà uno Skrull (vedi Nick Fury e Maria Hill in Far From Home), e l'annuncio di una serie ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021) Alcuni fan di Theand Thesono convinti che Sharon Carter sia in realtà una; vediamo insieme le loro reazioni all'ultimo episodio. L'ultimo episodio di Theand Theha portato a termine l'arco narrativo esplorato nella serie Marvel, ma ci ha lasciato anche qualche domanda. In particolare, ledei fan si sono concentrate sul comportamento di Sharon Carter ha fatto pensare ad un coinvolgimento degli. Dopo Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home, nel MCU si è iniziata a far strada la possibilità che ilo più inaspettato potrebbe rivelarsi in realtà uno(vedi Nick Fury e Maria Hill in Far From Home), e l'annuncio di una serie ...

Advertising

__aranel : quando i miei amici mi chiedono di recuperare the falcon and the winter soldier: me: ... quando me lo chiede mia ni… - Screenweek : #TheFalconAndTheWinterSoldier Chi è al telefono con [SPOILER] nella scena dopo i titoli di coda?… - lakemustdie : Falcon and the Winter Soldier é - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and The Winter Soldier: uno dei personaggi è uno Skrull? Le teorie dei fan… - iamfredmosby : Ho provato a tirare le somme per #TheFalconAndTheWinterSoldier dopo il finale come avevo fatto per #WandaVision. Vo… -