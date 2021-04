Superlega, 11 club pretendono sanzioni per Juve, Milan e Inter (Di sabato 24 aprile 2021) La Serie A , o almeno parte di essa, alza la voce contro le "ribelli" che avevano sposato il progetto Superlega . Il riferimento è chiaramente a Juventus, Milan e Inter , contro le quali si stanno ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) La Serie A , o almeno parte di essa, alza la voce contro le "ribelli" che avevano sposato il progetto. Il riferimento è chiaramente antus,, contro le quali si stanno ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Vieri: 'La Superlega si farà. Sono i club a mettere i soldi, perché deve gestirli la UEFA?' - SkySport : Superlega, Florentino Perez: 'Calcio ferito, facciamo presto o molti club falliranno' - GoalItalia : Lettera di 11 club al presidente Dal Pino sulla #Superlega Chieste sanzioni per Juve, Inter e Milan [?? La Repubbli… - News24_it : Superlega, 11 club di A: 'Conseguenze per Juve, Milan e Inter'. Chiesta assemblea urgente per analizzare comportame… - AvantiLazioMCM : RT @RaiSport: ? #Superlega, Undici club di #SerieA: 'Conseguenze per #Juventus, #Milan, #Inter' Chiesta un'assemblea urgente per analizzar… -