Silvia Piccini non ce l’ha fatta. Morta la ciclista 17enne (Di sabato 24 aprile 2021) Mondo del ciclismo in tragedia: Silvia Piccini è Morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre si allenava in provincia di Udine La notizia è terribile: Silvia Piccini è Morta. La giovane ciclista 17enne, travolta da un’auto mentre si allenava lungo la provincia che collega San Daniele a Rodeano in provincia di Udine ha immediatamente raggiunto l’ospedale. Le condizioni della ragazza, apparse immediatamente molto gravi, sono peggiorate nella serata di giovedì. I familiari hanno dato l’assenso per la vendita degli organi. La giovane, nata in Spagna con origini di Santo Domingo, abitava a Gradisca di Sedegliano. Il quotidiano ‘Messaggero Veneto‘ parla di lutto nella comunità ciclistica locale. La giovane aveva partecipato ai campionati ... Leggi su zon (Di sabato 24 aprile 2021) Mondo del ciclismo in tragedia:dopo essere stata travolta da un’auto mentre si allenava in provincia di Udine La notizia è terribile:. La giovane, travolta da un’auto mentre si allenava lungo la provincia che collega San Daniele a Rodeano in provincia di Udine ha immediatamente raggiunto l’ospedale. Le condizioni della ragazza, apparse immediatamente molto gravi, sono peggiorate nella serata di giovedì. I familiari hanno dato l’assenso per la vendita degli organi. La giovane, nata in Spagna con origini di Santo Domingo, abitava a Gradisca di Sedegliano. Il quotidiano ‘Messaggero Veneto‘ parla di lutto nella comunità ciclistica locale. La giovane aveva partecipato ai campionati ...

Advertising

SkySport : Ciclismo: morta la 17enne Silvia Piccini dopo essere stata travolta da un'auto - Athazzo : Udine: ragazza di 17 anni viene travolta e uccisa mentre si allena in bici. Le nostre strade sono ok per le bici,… - sportface2016 : #Ciclismo, Silvia Piccini non ce l’ha fatta: la 17enne era stata investita da un’auto - monicamondini : RT @SkySport: Ciclismo: morta la 17enne Silvia Piccini dopo essere stata travolta da un'auto - Fprime86 : RT @SkySport: Ciclismo: morta la 17enne Silvia Piccini dopo essere stata travolta da un'auto -