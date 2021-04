Si allena in bici: falciata da un'auto a 17 anni (Di sabato 24 aprile 2021) Il sogno di una giovane ciclista friulana si è interrotto proprio nel giorno in cui lo sport del pedale celebrava Michele Scarponi a quattro anni dalla morte. Il campione marchigiano aveva 37 anni e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Il sogno di una giovane ciclista friulana si è interrotto proprio nel giorno in cui lo sport del pedale celebrava Michele Scarponi a quattrodalla morte. Il campione marchigiano aveva 37e ...

Ultime Notizie dalla rete : allena bici Si allena in bici: falciata da un'auto a 17 anni Silvia Piccini di anni ne aveva solo 17 ; era sulla sua bici da corsa sulla ex strada provinciale fra Rodeano e San Daniele e stava pedalando verso la gloria, un allenamento duro il suo, come ogni ...

