Selena Gomez ora è biondissima

(Di sabato 24 aprile 2021) In molti fan non hanno nemmeno riconosciuto Selena Gomez nel selfie postato ieri dalla pop star sull’account Instagram di Rare Beauty, il marchio cosmetico di cui è founder. La ragione è presto detta: la cantante ed ex stellina Disney ha optato per un cambio look radicale, passando a un tono di biondo chiarissimo e leggermente vanigliato, con radici scure in vista, ad aggiungere un tocco grunge e sexy. Ed ecco scatenarsi gli OMG dei suoi followers.