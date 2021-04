Sassuolo-Sampdoria, De Zerbi soddisfatto : “Berardi giocatore top. Futuro? Ci sono diverse opzioni” (Di sabato 24 aprile 2021) Il Sassuolo continua il suo momento magico sconfiggendo per 1-0 la Sampdoria.Sassuolo-Sampdoria, Berardi: “Felice per il gol, ancor di più per il risultato. Europa League? Abbiamo un obiettivo”Gli emiliani continuano a rincorrere il sogno europeo, trascinati ancora una volta da uno stratosferico Domenico Berardi. Con il successo odierno i neroverdi si avvicinano ulteriormente alla Roma che adesso dista appena tre lunghezze. Al termine del match Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport.L'ex tecnico del Palermo è soddisfatto per le prestazioni dei suoi, in particolare di Domenico Berardi: "La crescita di Berardi è non essere stato ammonito oggi. Due-tre anni fa avrebbe perso la testa dopo qualche punizione ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Ilcontinua il suo momento magico sconfiggendo per 1-0 la: “Felice per il gol, ancor di più per il risultato. Europa League? Abbiamo un obiettivo”Gli emiliani continuano a rincorrere il sogno europeo, trascinati ancora una volta da uno stratosferico Domenico. Con il successo odierno i neroverdi si avvicinano ulteriormente alla Roma che adesso dista appena tre lunghezze. Al termine del match Roberto Deha parlato ai microfoni di Sky Sport.L'ex tecnico del Palermo èper le prestazioni dei suoi, in particolare di Domenico: "La crescita diè non essere stato ammonito oggi. Due-tre anni fa avrebbe perso la testa dopo qualche punizione ...

