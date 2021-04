Sampdoria, Osti: “Ranieri e Ferrero hanno iniziato a parlare per il rinnovo” (Di sabato 24 aprile 2021) Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Sassuolo, soffermandosi brevemente sul futuro di Claudio Ranieri, in trattativa con il club per il rinnovo di contratto: “mi auguro... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 aprile 2021) Carlo, direttore sportivo della, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Sassuolo, soffermandosi brevemente sul futuro di Claudio, in trattativa con il club per ildi contratto: “mi auguro...

Advertising

lubacicce : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Osti: cominciato dialogo con #Ranieri per #rinnovo. I #dettagli - clubdoria46 : #Sampdoria, #Osti: cominciato dialogo con #Ranieri per #rinnovo. I #dettagli - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ranieri e l'ennesima test prima del rinnovo. Le parole #Osti #Pecini #Ferrero - infoitsport : Sampdoria, fissato l'incontro con Osti e Pecini: rinnovo in discussione - infoitsport : Sampdoria, Ferrero a cena con Ranieri e Osti. Le ultime sui rinnovi -