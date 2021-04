Parma-Crotone, gol di Magallan su angolo e vantaggio calabrese (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) Il VIDEO del gol di Lisandro Magallan segnato in Parma-Crotone. Al Tardini è il centrale difensivo sudamericano a firmare il vantaggio dei calabresi con uno stacco di testa magistrale sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il difensore dei rossoblu viene marcato male dalla difesa ducale e non ha problemi a schiacciare di testa in rete, in alto le immagini della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ildel gol di Lisandrosegnato in. Al Tardini è il centrale difensivo sudamericano a firmare ildei calabresi con uno stacco di testa magistrale sugli sviluppi di un calcio d’. Il difensore dei rossoblu viene marcato male dalla difesa ducale e non ha problemi a schiacciare di testa in rete, in alto le immagini della rete. SportFace.

Advertising

MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e @marinapresello in studio ?? Seguiremo live Genoa-Spezia ??… - sportface2016 : #ParmaCrotone, il video del gol di #Hernani - Sandini_sta : @capuanogio Ma sai che ci frega se grandi club falliranno xche nn si sanno gestire? I grandi campioni esisteranno s… - FabrizioSapia : RT @Mzucchiatti95: Se volete Genoa-Spezia e Parma-Crotone, allora ospitatele a casa vostra. - News24_it : In campo Parma-Crotone 0-1 DIRETTA. Benali out, Simy certezza in attacco per Cosmi. [ 2021-04-24T16:25:15.000Z] -