Operazione Hensoldt Perché Profumo con Leonardo fa un doppio centro

C'è l'accordo per il primo forte passo del consolidamento europeo di Leonardo, il campione italiano dell'aerospazio e difesa. L'azienda, guidata da Alessandro Profumo, ha annunciato oggi la stipula di un'intesa per l'acquisizione del 25,1% di Hensoldt, leader in Germania nel campo della sensoristica, con ambizioni in crescita tra robotica e cyber-security. Intesa "molto positiva" per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che aggiunge: "Eccellente Operazione condotta dall'azienda italiana che va nella direzione della coOperazione europea che sosteniamo nel settore della Difesa". L'Operazione L'Operazione vale 606 milioni di euro (o 23 per azione), e sarà finalizzata nella seconda metà del 2021 dopo le varie autorizzazioni normative necessarie.

