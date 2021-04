Omicidio ad Avellino: accoltella un uomo di 53 anni e fugge (Di sabato 24 aprile 2021) Un uomo ha accoltellato e ucciso un dipendente della Fca ad Avellino davanti ai suoi familiari: le forze dell'ordine indagano sull'accaduto. Dipendente Fca ucciso ad Avellino davanti a moglie e figlie: aveva 53 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) Unhato e ucciso un dipendente della Fca addavanti ai suoi familiari: le forze dell'ordine indagano sull'accaduto. Dipendente Fca ucciso addavanti a moglie e figlie: aveva 53su Notizie.it.

