Non mi uccidere: Alice Pagani, piccole Baby crescono (Di sabato 24 aprile 2021) L'evoluzione di Alice Pagani, da Loro di Paolo Sorrentino e Baby a Non mi uccidere, il nuovo film di Andrea De Sica dal 21 aprile in digitale. Il caschetto alla Natalie Portman, alias Mathilda di Leon, non c'è più. L'Alice Pagani che vedete in Non mi uccidere, il suo nuovo film diretto da Andrea De Sica, in digitale dal 21 aprile, è molto diversa. I suoi capelli sono più lunghi, scalati, sciolti o raccolti in una coda di cavallo da brava ragazza. O scarmigliati, mossi, nei momenti in cui vive la sua nuova dimensione. In Non mi uccidere Alice Pagani è Mirta, una ragazza che ama il suo Robin (Rocco Fasano) alla follia, e crede nell'amore eterno. La voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. Mirta …

