Niente mascherine e distanziamento tra vaccinati | le nuove linee guida europee

(Di sabato 24 aprile 2021)mascherina etra chi ha completato il percorso vaccinale. Questi i due elementi delleprovvisorie messe a punto dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). In questo ultimo periodo, da quando abbiamo come arma a disposizione il vaccino, sono stati tanti i pareri discordanti tra gli scienziati. Mascherina sì, mascherina no,sì,no. E sono molti i cittadini che si domandano cosa succede dopo essere staticon entrambe le dosi, se si può o meno allentare le misure che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. L’Ecdc non ha dubbi: “I vaccini COVID-19 autorizzati nell’UE / SEE hanno dimostrato durante gli studi clinici di essere altamente efficaci nel fornire ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente mascherine

Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti - Covid possono incontrarsi senza indossare la mascherina né rispettare il distanziamento. Lo afferma l'Ecdc (Centro europeo per la ...E adesso, per l'ennesima volta, la storia si ripete con il teorico "sdoganamento" di, ...per un ritorno alla normalità altrimenti passa il messaggio che il vaccino non serve ase non ...In piazza Arnaldo fervono i preparativi per la riapertura di bar e ristoranti all’aperto dal 26 aprile. L’appello dei camici bianchi e del sindaco alla massima prudenza ...Dunque chi ha completato il ciclo vaccinale, sempre secondo l'Ecdc può incontrare un'altra persona nella stessa condizione senza mascherina ...