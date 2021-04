Maurizio Cerrato è solo l’ultima delle vittime innocenti della camorra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) “E’ stato un attimo, io l’ho visto, lui mi ha guardato prima di andarsene. Mio padre aveva degli occhi bellissimi. Non mi arrendo, non ho paura. Non mi possono togliere più nulla, mi hanno già tolto il cuore”. Maria Adriana ha 20 anni è la figlia di, 61 anni, un uomo buono, perbene, un gran lavoratore aggredito, massacrato e accoltellato mortalmente perché era andato in soccorsofiglia affrontata da un pregiudicato per aver osato spostare dalla strada pubblicasedie posticce e poter parcheggiare. Accade lunedì scorso in via IV Novembre alle porte del rione Provolera, unapiù frequentate piazze di spaccio, a Torre Annunziata, comune alle porte di Napoli, Italia, Europa 2021. Le avevano squarciato uno pneumatico per ritorsione, per aver violato quel posto ‘prenotato’, ...