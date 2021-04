LIVE Civitanova-Perugia, Finale Superlega volley in DIRETTA: gara-4 scudetto, match-point per i marchigiani (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di gara-4 tra Civitanova e Perugia – La cronaca di gara-3 Perugia-Civitanova 0-3 – Programma, orario, tv e streaming gara-4 Civitanova-Perugia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-4 della Finale della Superlega di volley maschile 2020-2021. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: cinque gare che valgono un’intera stagione, la prima formazione a vincere tre sfide diventerà Campione ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di-4 tra– La cronaca di-30-3 – Programma, orario, tv e streaming-4Buonasera e benvenuti alladi-4 delladelladimaschile 2020-2021. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione delloè ormai alle porte: cinque gare che valgono un’intera stagione, la prima formazione a vincere tre sfide diventerà Campione ...

