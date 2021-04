Inaugurazione Pietre d’inciampo fratelli Santomarrone a Roio Piano

(Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Annina e Luigierano dueche vivevano a, nella stessa casa, insieme al marito di lei, Nicola. Furono arrestati e deportati in Germania a seguito di una spiata per aver dato ospitalità ad un prigioniero inglese, pochi mesi prima della liberazione dell’Aquila dall’occupazione tedesca. “Non l’ho aiutato perché era inglese ma perché sono cristiana e anche loro sono cristiani” disse qualche giorno dopo Annina, durante il processo a suo carico. Vennero condannati a cinque anni di reclusione e inviati come deportati politici in Germania: Luigi venne internato a Dachau (numero di matricola 67249) dove morì il 7 febbraio 1945. Annina (numero di matricola 83844) morì invece a Ravensbruck, il più grande campo nazista di concentramento femminile. Domani 24 aprile alle 16.30 in occasione ...

Alle 9.30, in Piazza Cavour, di fronte a Palazzo Pretorio, si terrà l'inaugurazione delle "pietre d'inciampo", un'iniziativa nata dal gruppo consiliare "Ora Barberino" che il Consiglio Comunale ha ...