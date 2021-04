"Il superbonus è essenziale", dice Giuseppe Conte (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - "La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 stelle. È un'occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica". Giuseppe Conte lo premette per sottolineare - mentre ancora deve avere inizio il Consiglio dei ministri sul Recovery - che "la presenza del superbonus nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è quindi essenziale". "Non possiamo permetterci di creare incertezza sul futuro di questa misura: si bloccherebbero i cantieri e le aspettative di milioni di famiglie e di migliaia di imprese e professionisti resterebbero inspiegabilmente disattese", osserva ancora l'ex presidente del Consiglio. "Questo governo ha abbracciato la svolta della transizione ecologica e per questo bisogna essere conseguenti. ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - "La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 stelle. È un'occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica".lo premette per sottolineare - mentre ancora deve avere inizio il Consiglio dei ministri sul Recovery - che "la presenza delnel Piano nazionale di ripresa e resilienza è quindi". "Non possiamo permetterci di creare incertezza sul futuro di questa misura: si bloccherebbero i cantieri e le aspettative di milioni di famiglie e di migliaia di imprese e professionisti resterebbero inspiegabilmente disattese", osserva ancora l'ex presidente del Consiglio. "Questo governo ha abbracciato la svolta della transizione ecologica e per questo bisogna essere conseguenti. ...

