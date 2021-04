Il sottomarino scomparso in Indonesia «è affondato» | la conferma del capo delle forze armate

(Di sabato 24 aprile 2021) Per ora sono stati ritrovati solo un pezzo di un siluro, una bottiglia di grasso usato per lubrificare il periscopio e un tappeto per la preghiera. Pochi oggetti che però bastano a...

marcodimaio : Cordoglio e sgomento per le morte dei 53 membri dell'equipaggio a bordo di un #sottomarino indonesiano scomparso ne… - Agenzia_Ansa : Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le au… - Corriere : Indonesia, ritrovati resti del sottomarino scomparso. «Nessuna speranza per i 53 marinai»

... capo di stato maggiore della Marina - ora siamo passati dalla fase 'sub miss' a quella 'sub sunk'", ovvero dalle ricerche di una quelle di unaffondato. I ...Funzionari indonesiani affermano che i detriti di unsono stati trovati dopo che sarebbe affondato, poiché le speranze di salvare 53 marinai a bordo sono svanite sabato. Una scansione ha rilevato ila 850 metri di ...Prosegue l’appuntamento con la rubrica de La Mia Città News. Una sorta di diario settimanale per narrare i fatti e gli accadimenti più significativi a livello locale ma non solo. Una narrazione forse ...Il sottomarino Nanggala è stato trovato a 853 metri di profondità sotto il livello del mare, il mezzo militare sarebbe andato in avaria di ossigeno poco dopo la scomparsa. Il suo limite era quello di ...