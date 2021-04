Guardare il lancio di SpaceX e capire che un’utopia sta finendo. Mosca fuori dall’Iss (Di sabato 24 aprile 2021) E’ partita ieri dal John Fitzgerald Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, la navicella spaziale Crew-2 Dragon di SpaceX. A bordo c’era Thomas Pesquet, astronauta della Normandia che ha fatto inorgoglire tutta la Francia – era da molto che Parigi non andava nello spazio – assieme a due americani, Shane Kimbrough e Megan McArthur, e un giapponese, Akihiko Hoshide. Tutti diretti verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) che per anni è stata il fulcro degli accordi, degli allineamenti, della pace e della collaborazione che mancava sulla Terra. E’ stata creata da americani e russi, come una promessa, nel 1998, e se tutto continuava a peggiorare, ad andare storto, se scorrevano minacce tra le due nazioni, tutto si quietava nello spazio. L’utopia sta per finire, perché la scorsa settimana la Russia ha annunciato che intende abbandonare l’Iss, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) E’ partita ieri dal John Fitzgerald Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, la navicella spaziale Crew-2 Dragon di. A bordo c’era Thomas Pesquet, astronauta della Normandia che ha fatto inorgoglire tutta la Francia – era da molto che Parigi non andava nello spazio – assieme a due americani, Shane Kimbrough e Megan McArthur, e un giapponese, Akihiko Hoshide. Tutti diretti verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) che per anni è stata il fulcro degli accordi, degli allineamenti, della pace e della collaborazione che mancava sulla Terra. E’ stata creata da americani e russi, come una promessa, nel 1998, e se tutto continuava a peggiorare, ad andare storto, se scorrevano minacce tra le due nazioni, tutto si quietava nello spazio. L’utopia sta per finire, perché la scorsa settimana la Russia ha annunciato che intende abbandonare l’Iss, ...

