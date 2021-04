golf, Fossa raggiunge Giletta in testa (Di sabato 24 aprile 2021) Duello azzurro per il titolo nell'Abruzzo Alps Open, terza gara stagionale del circuito internazionale Alps Tour e secondo appuntamento dell'Italian Pro Tour 2021 in svolgimento al Miglianico golf & ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Duello azzurro per il titolo nell'Abruzzo Alps Open, terza gara stagionale del circuito internazionale Alps Tour e secondo appuntamento dell'Italian Pro Tour 2021 in svolgimento al Miglianico& ...

Ultime Notizie dalla rete : golf Fossa golf, Fossa raggiunge Giletta in testa ...2021 in svolgimento al Miglianico Golf & Country Club . Ad un giro dal termine, Edoardo Giletta ha mantenuto la testa della classifica con 130 colpi , ma si è visto affiancare da Jacopo Vecchi Fossa ,...

Olimpiadi? No, grazie Scott declina: "Vuole fare le vacanze coi figli" Almeno nel mondo del golf. L'australiano Adam Scott ha annunciato che non prenderà parte alla ... Chi sarebbe felice di prendervi parte è Jacopo Vecchi Fossa che non ha disatteso i pronostici nel primo ...

golf, Fossa raggiunge Giletta in testa Quotidiano.net golf, Fossa raggiunge Giletta in testa Al termine del secondo giro dell'Abruzzo Alps Open il favorito Jacopo Vecchi Fossa ha acciuffato il leader Edoardo Giletta ...

Abruzzo Open: Vecchi Fossa aggancia Giletta in testa (ANSA) - MIGLIANICO, 23 APR - E' sfida show tra gli azzurri a Miglianico (Chieti) dove Jacopo Vecchi Fossa, nell'Abruzzo Alps Open di golf, con un parziale bogey free chiuso in 64 (-7) su un totale di ...

