Gli Oscar sfruttati dal phishing: streaming illegali per rubare dati agli utenti (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo una ricerca realizzata da Kaspersky, i criminali informatici hanno sfruttato i titoli protagonisti degli Oscar 2021 per i propri affari. Molti i siti che promettono la visione dei film in gara dietro cui si nascondo vere e proprie truffe... Leggi su dday (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo una ricerca realizzata da Kaspersky, i criminali informatici hanno sfruttato i titoli protagonisti degli2021 per i propri affari. Molti i siti che promettono la visione dei film in gara dietro cui si nascondo vere e proprie truffe...

