Ginnastica ritmica | Fabriano Campionessa d’Italia Raffaeli e Baldassarri conquistano il quinto scudetto

La Ginnastica Fabriano si è confermata Campionesse d'Italia di Ginnastica ritmica. La società marchigiana ha conquistato il quinto scudetto consecutivo, confermando la propria imbattibilità. Al Pala Gianni Asti di Torino è stato tutto relativamente facile per la formazione più quotata della vigilia, che non si è fatta intimorire dal particolare meccanismo della Final Six e che ha battuto le avversarie più quotate ovvero Udinese e San Giorgio '79 di Desio (seconde a pari merito). Fabriano si è imposta con 10 punti nella finale a tre, contro i 7 punti delle rivali. Da segnalare l'eccellente prestazione di Sofia Raffaeli, reduce dai podi in Coppa del Mondo: 22.400 al nastro e 25.850 alle clavette. Eccellente esercizio anche di Milena ...

