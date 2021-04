Formula E | De Vries primo ma si scade nel ridicolo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 aprile 2021) Dovevano fare la storia, e invece si coprono di. LaE debutta oggi su un tracciato permanente, con la prima gara di Valencia. Sotto la pioggia, Nyck Deconquista una vittoria che lo catapulta in testa al mondiale, ma la gara si trasforma in una farsa. Alcuni piloti si fermano per mancanza di energia, mentre chi taglia il traguardo in molti casi arriva con l’indicatore allo 0%. In poche parole, mezza griglia rischia la squalifica! Una mezza Caporetto per Alejandro Agag, una manna dal cielo per i detrattori dellaelettrica, che non mancheranno di farsi sentire.E: cosa è successo a Valencia? Le condizioni dell’asfalto sono così critiche che comportano l’ingresso di ben cinque safety car. La prima è proprio per la partenza, che vede Antonio Felix da Costa ...