Felicissima sera | Pio e Amedeo massacrano Claudio Baglioni e lui “La mia carriera è finita…”

(Di sabato 24 aprile 2021) Nellata di ieri, venerdì 23 aprile 2021 è andata in scena una nuova puntata di, ovvero lo show di Pio eche ha ottenuto un grande successo. Così come la prima puntata, anche la seconda è stata seguita da milioni di telespettatori che non hanno voluto perdersi lo show dei due comici pugliesi. Quest’ultimi sono stati dei veri e propri padroni di casa ed hanno scherzato con i vari ospiti., ancora un grande successo per lo show di Pio eI protagonisti della seconda puntata disono stati tanti e tra questi pare abbia spiccato. Quest’ultimo avrebbe stretto un’amicizia particolare con i due comici pugliesi, dopo che ...

Advertising

NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà ospite della trasmissione 'Felicissima Sera' - condotta da Pio e Amedeo - venerdì 23 aprile… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi cambia giorno, pronto lo spostamento appena finito Felicissima Sera #Isola - sos_loyalty : RT @NaliOfficial: Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima sera

Achille Lauro anon si prende troppo sul serio. C'è da aspettarsi, infatti, che quando si entra nel mondo di Pio e Amedeo ogni lezione di stile deve essere accantonata a favore della gag e della ...Una parodia dissacrante in, il programma di Pio e Amedeo su Canale 5. I due comici pugliesi hanno fatto il loro ingresso in scena entrando in abito da sposa sulle note di Me Ne Frego . Sul finire della canzone,...Nella serata di ieri, venerdì 23 aprile 2021 è andata in scena una nuova puntata di Felicissima sera, ovvero lo show di Pio e Amedeo che ha ottenuto un grande successo. Così come la ...Come dimenticare l’invidiabile profilo arcuino di Dante Alighieri? Nella scorsa puntata di Felicissima Sera, il varietà condotto dal duo comico Pio&Amede ...