Donatella Rettore e Marcella Bella: "Non è mai troppo tardi per diventare amiche"

Cosa è successo tra Donatella Rettore e Marcella Bella, cosa è cambiato tra le due cantanti al punto da farle diventare così amiche da considerarsi sorelle. Le avevamo lasciato quasi nemiche ma a Verissimo raccontano la loro nuova storia. E' la Rettore a spiegare che adesso sono amiche, che la famiglia Bella l'ha adottata. Saranno entrambe ospiti nella puntata del 24 aprile e Silvia Toffanin pronta ad ascoltare la loro prima intervista insieme. Vecchie ruggini portate avanti per anni ma in realtà erano solo delle incomprensioni nate dal festival di Sanremo del 1986, davvero tanti anni fa. Così diverse ma anche alla fine così simili Marcella Bella e Donatella Rettore

