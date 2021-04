De Sciglio | «Felice al Lione | ho trovato continuità» – VIDEO

(Di sabato 24 aprile 2021) Mattia Deparla della sua esperienza al: il terzino è in Francia, in prestito dalla Juventus –Mattia Deparla della sua esperienza al: ecco le parole del terzino in prestito dalla Juventus in merito alla sua annata in Ligue 1. «Credo di essere entrato bene nei meccanismi di gioco della squadra. Sono molto contento perché ora holache cercavo da inizio stagione. Questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto a venire qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sciglio Felice

Corriere dello Sport.it

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "De: 'al ...... vedi Dee Douglas Costa. Bonucci, considerato il probabile addio di Buffon e Chiellini, ... sulla falsa riga dellaintuizione avuta la scorsa estate con Federico Chiesa. Un minuto dopo ...Mattia De Sciglio è tornato ad essere protagonista in campo dopo un periodo di appannamento che lo aveva visto sparire dai radar della Juventus. L’esterno italiano ha scelto il Lione dove adesso gioca ...Mattia De Sciglio parla della sua esperienza al Lione: il terzino è in Francia, in prestito dalla Juventus – VIDEO Mattia De Sciglio parla della sua esperienza al Lione: ecco le parole del terzino in ...