Cybercrime farmaceutico | oscurati 92 siti web

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 24 aprile 2021) Non si ferma l’attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute volta al monitoraggio dell’offerta in vendita sul web di medicinali, reato denominato.Nell’ambito di una mirata operazione di vigilanza telematica contro il. Quali reati hanno sventato i Nas in rete? L’azione condotta di concerto con il Ministero della Salute, i militari della Sezione Analisi