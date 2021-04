Covid India, nuovo record di contagi in 24 ore (Di sabato 24 aprile 2021) E’ sempre più preoccupante la situazione in India a causa della nuova ondata di contagi da coronavirus. Il gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi persone, segnala l’ennesimo record di nuovi casi confermati nell’arco di 24 ore: secondo il ministero della Salute, come riporta il Times of India, sono ben 346.786 e si sono registrati altri 2.624 decessi. Si tratta, sottolinea Ndtv, del bollettino delle vittime più triste mai comunicato dallo scorso anno. Dall’inizio della pandemia, nel Paese – con un sistema sanitario a corto di posti letto in ospedale e di ossigeno – si contano almeno 16.610.481 contagi con 189.544 morti. I casi attivi sono 2.552.940. Ieri le autorità sanitarie Indiane avevano segnalato 332.730 contagi, mentre due giorni fa avevano ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 aprile 2021) E’ sempre più preoccupante la situazione ina causa della nuova ondata dida coronavirus. Il gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi persone, segnala l’ennesimodi nuovi casi confermati nell’arco di 24 ore: secondo il ministero della Salute, come riporta il Times of, sono ben 346.786 e si sono registrati altri 2.624 decessi. Si tratta, sottolinea Ndtv, del bollettino delle vittime più triste mai comunicato dallo scorso anno. Dall’inizio della pandemia, nel Paese – con un sistema sanitario a corto di posti letto in ospedale e di ossigeno – si contano almeno 16.610.481con 189.544 morti. I casi attivi sono 2.552.940. Ieri le autorità sanitariene avevano segnalato 332.730, mentre due giorni fa avevano ...

