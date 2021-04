Covid, Curcio a Sky TG24: "Vaccinazione è una maratona. Entro giugno over 60 immunizzati" (Di sabato 24 aprile 2021) La campagna vaccinale "non è una gara dei 100 metri, ma una maratona a ostacoli. Una volta raggiunta la cifra di 500mila inoculazioni al giorno, l’importante sarà mantenere questo livello". Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, intervenuto a Sky TG24 durante "eVenti". I dati sulla Vaccinazione, ha aggiunto Curcio, sono “buoni” ed Entro giugno si può dire che “gli over-60 saranno vaccinati” (Covid, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021) La campagna vaccinale "non è una gara dei 100 metri, ma unaa ostacoli. Una volta raggiunta la cifra di 500mila inoculazioni al giorno, l’importante sarà mantenere questo livello". Lo ha detto Fabrizio, capo della Protezione Civile, intervenuto a Skydurante "eVenti". I dati sulla, ha aggiunto, sono “buoni” edsi può dire che “gli-60 saranno vaccinati” (, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Advertising

SkyTG24 : Covid, Curcio a Sky TG24: 'La campagna vaccinale è una maratona a ostacoli' - MediasetTgcom24 : Curcio: sì AstraZeneca e J&J ad under 60 ma prima anziani e fragili #Covid - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Curcio: sì AstraZeneca e J&J ad under 60 ma prima anziani e fragili #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Curcio: sì AstraZeneca e J&J ad under 60 ma prima anziani e fragili #Covid - once_pi : RT @MediasetTgcom24: Curcio: sì AstraZeneca e J&J ad under 60 ma prima anziani e fragili #Covid -