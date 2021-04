Convocati Bologna per l’Atalanta: sei calciatori out per Mihajlovic (Di sabato 24 aprile 2021) Convocati Bologna: le scelte del tecnico Sinisa Mihajlovic in vista del match di Serie A contro l’Atalanta Le scelte del tecnico Mihajlovic in vista del match di Serie A contro l’Atalanta. Assenti Dijks, Dominguez, Hickey, Medel, Santander e Sansone. L’elenco completo del Bologna. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey (6), Annan (77), Antov, Danilo, De Silvestri, Faragò, Khailoti (68), Mbaye, Soumaoro. Centrocampisti: Baldursson, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021): le scelte del tecnico Sinisain vista del match di Serie A controLe scelte del tecnicoin vista del match di Serie A contro. Assenti Dijks, Dominguez, Hickey, Medel, Santander e Sansone. L’elenco completo del. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey (6), Annan (77), Antov, Danilo, De Silvestri, Faragò, Khailoti (68), Mbaye, Soumaoro. Centrocampisti: Baldursson, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

