Conte: 'Non parlo di futuro. Andiamo a prenderci un qualcosa di straordinario' (Di sabato 24 aprile 2021) tempo di match point scudetto. Quello di domani contro l'Hellas sarà il primo dei tre a disposizione dell'Inter che con altri 8 punti sarà aritmeticamente campione d'Italia: 'Giocheremo una gara tosta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) tempo di match point scudetto. Quello di domani contro l'Hellas sarà il primo dei tre a disposizione dell'Inter che con altri 8 punti sarà aritmeticamente campione d'Italia: 'Giocheremo una gara tosta ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Non Conte: 'Non parlo di futuro. Andiamo a prenderci un qualcosa di straordinario' Ha lavorato a lungo con Gasperini, non posso fare altro che parlarne bene'. Un applauso ai ragazzi ?... Conte prosegue: 'I ragazzi sanno che c'è poco da dire su quanto è stato fatto finora, siamo andati ...

Inter – Verona: Conte ha deciso, due ballottaggi per Juric. Diretta tv L’Inter, capolista della Serie A è a otto punti da uno scudetto atteso undici anni e domani ospita il Verona, nella 33a giornata di campionato. I nerazzurri hanno pareggiato per 1-1 le due trasferte c ...

