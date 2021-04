Chi è Claudio Fratini, il manager fidanzato di Malika Ayane (Di sabato 24 aprile 2021) Malika Ayane è fidanzata con il manager del mondo dello spettacolo Claudio Fratini dal 2018. La cantante ha avuto una vita sentimentale movimentata: tra le sue storie ricordiamo quella con Cesare Cremonini e il matrimonio con il regista Federico Brugia. Cosa sappiamo dell’attuale compagno di Malika Ayane? Malika Ayane fidanzato Lo scoop della nuova storia di Malika Ayane uscì nel 2018 quando i paparazzi di Novella 2000 la beccarono in un bar a Milano mentre baciava l’affascinante manager. Pare infatti che la loro storia sia sbocciata nel 2018, poco tempo dopo aver superato la fine del matrimonio con Federico Brugia, durato 5 anni. Malika ha raccontato ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 aprile 2021)è fidanzata con ildel mondo dello spettacolodal 2018. La cantante ha avuto una vita sentimentale movimentata: tra le sue storie ricordiamo quella con Cesare Cremonini e il matrimonio con il regista Federico Brugia. Cosa sappiamo dell’attuale compagno diLo scoop della nuova storia diuscì nel 2018 quando i paparazzi di Novella 2000 la beccarono in un bar a Milano mentre baciava l’affascinante. Pare infatti che la loro storia sia sbocciata nel 2018, poco tempo dopo aver superato la fine del matrimonio con Federico Brugia, durato 5 anni.ha raccontato ...

