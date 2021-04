C’è un gruppo di ricerca che allena intelligenza artificiale e satelliti a fare Indiana Jones (Di sabato 24 aprile 2021) Paradossalmente, la sfida più grande per sposare le immagini satellitari e l’archeologia è tutta informatica: riuscire ad addestrare una rete neurale capace di generare un sistema di riconoscimento automatico, capace di trovare quello che neanche gli operatori umani riescono a vedere, utilizzando pochissimi dati per la fase di trial iniziale. Arianna Traviglia, ricercatrice e coordinatrice del Centre for Cultural Heritage Technology (Ccht) è l’ideatrice del Cultural Landscapes Scanner, il progetto che vede la collaborazione tra l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Agenzia spaziale Europea (Esa) per identificare dall’alto siti archeologici non noti utilizzando le immagini satellitari con strumenti di intelligenza artificiale. Le tecniche di analisi delle immagini, che si sviluppa con un progetto dalla durata di due anni, servono ... Leggi su wired (Di sabato 24 aprile 2021) Paradossalmente, la sfida più grande per sposare le immagini satellitari e l’archeologia è tutta informatica: riuscire ad addestrare una rete neurale capace di generare un sistema di riconoscimento automatico, capace di trovare quello che neanche gli operatori umani riescono a vedere, utilizzando pochissimi dati per la fase di trial iniziale. Arianna Traviglia,trice e coordinatrice del Centre for Cultural Heritage Technology (Ccht) è l’ideatrice del Cultural Landscapes Scanner, il progetto che vede la collaborazione tra l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Agenzia spaziale Europea (Esa) per identificare dall’alto siti archeologici non noti utilizzando le immagini satellitari con strumenti di. Le tecniche di analisi delle immagini, che si sviluppa con un progetto dalla durata di due anni, servono ...

