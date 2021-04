Apple iPad Pro, ufficiale il nuovo modello con il potente processore M1 (Di sabato 24 aprile 2021) L’evento Apple Spring Loaded si è rivelato più ricco di novità del previsto con Apple che non solo ha annunciato gli AirTags, ma anche una rinnovata famiglia di iMac e iPad Pro dotati di chip Apple M1. Sì, avete letto benissimo. Apple ha trasformato iPad Pro in un Mac per la prima volta nella sua storia. Non preoccupatevi non dovrete dire addio ad iPadOS o all’incredibile portabilità del tablet professionale più famoso al mondo. Il nuovo iPad Pro sarà però equipaggiato dallo stesso chip Apple M1 di cui sono provvisti i nuovi Mac e MacBook. Secondo Apple il chip è in grado di restituire una potenza del 50% superiore al modello precedente grazie alla CPU 8-core basata sul design ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) L’eventoSpring Loaded si è rivelato più ricco di novità del previsto conche non solo ha annunciato gli AirTags, ma anche una rinnovata famiglia di iMac ePro dotati di chipM1. Sì, avete letto benissimo.ha trasformatoPro in un Mac per la prima volta nella sua storia. Non preoccupatevi non dovrete dire addio adOS o all’incredibile portabilità del tablet professionale più famoso al mondo. IlPro sarà però equipaggiato dallo stesso chipM1 di cui sono provvisti i nuovi Mac e MacBook. Secondoil chip è in grado di restituire una potenza del 50% superiore alprecedente grazie alla CPU 8-core basata sul design ...

