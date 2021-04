American Horror Story 10: Evan Peters interpreterà una Drag Queen (FOTO) (Di sabato 24 aprile 2021) Evan Peters, tra le star di American Horror Story 10, è truccato come una Drag Queen nella nuova FOTO promozionale della nuova stagione della serie TV. Una nuova FOTO promozionale di American Horror Story 10 ritrae Evan Peters nei panni di una Drag Queen, ruolo che interpreterà in uno o più episodi della serie Horror. Nella FOTO, Peters ha i capelli scuri ed è truccato con colori vibranti, nei toni del rosa e del viola. Nelle ultime settimane, una serie di news riguardanti la decima stagione di American Horror ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021), tra le star di10, è truccato come unanella nuovapromozionale della nuova stagione della serie TV. Una nuovapromozionale di10 ritraenei panni di una, ruolo chein uno o più episodi della serie. Nellaha i capelli scuri ed è truccato con colori vibranti, nei toni del rosa e del viola. Nelle ultime settimane, una serie di news riguardanti la decima stagione di...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? American Horror Story 10: Evan Peters interpreterà una Drag Queen (FOTO) - francispapapa : American horror story mi disturba ma non riesco a non guardarlo - PERFECVNOW : voglio iniziarmi american horror story e skins - errorenelcuore : RT @Robcommentary: ??????Harry Styles nel nuovo cast di American Horror Stories: Sirens Ryan Murphy annuncia il tema della decima stagione de… - pancakestorti : sono fortemente combattuta qui, Lost, American Horror Story, The Good Place, Black Mirror è impossibile chiedermi d… -