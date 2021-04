A Lignano Sabbiadoro arrivano 200 monopattini elettrici a noleggio

Leggi su udine20

(Di sabato 24 aprile 2021) È stato inaugurato oggi ail nuovo servizio diin sharing gestito da BIT Mobility. L’azienda veronese ha infatti portato in città 200, distribuiti in 23 hub su un’area di circolazione di 8.6 kmq. Il servizio sarà disponibile per l’intero periodo estivo fino a settembre tramite l’app BitMobility, sia in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, pagando 0,95 € di sblocco iva inclusa e 15 cent/min a ogni. Per i residenti, la tariffa al minuto è di 12 cent/min mentre per le strutture ricettive è di 14 cent/min. Per incentivare i cittadini all’uso del monopattino elettrico, è previsto un codice promozionale con il quale è possibile ottenere 15 minuti di corsa gratuiti. Per usufruirne basta ...