“WhatsApp diventa rosa”, attenti alla truffa (Di venerdì 23 aprile 2021) Un link per scaricare la nuova versione in rosa di WhatsApp, che sostituirebbe il tradizionale verde dell’applicazione di messaggi. Ma si tratta di una truffa cui è meglio stare attenti per non vedersi sottrarre dati sensibili, ma anche foto, rubrica e, in qualche caso, password. A spiegare come funziona l’ultima trovata dei cyber criminali – assolutamente da evitare ma che ha già colpito numerosi utenti – è Laleggepertutti.it. “In pratica – spiega il sito di informazione legale -, gli utenti ricevono un link che invita a scaricare questa ‘nuova’ versione di WhatsApp in cui l’interfaccia cambierebbe colore passando dal classico verde al rosa. Una volta installata, l’applicazione svanisce improvvisamente dalla schermata principale del dispositivo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Un link per scaricare la nuova versione indi, che sostituirebbe il tradizionale verde dell’applicazione di messaggi. Ma si tratta di unacui è meglio stareper non vedersi sottrarre dati sensibili, ma anche foto, rubrica e, in qualche caso, password. A spiegare come funziona l’ultima trovata dei cyber criminali – assolutamente da evitare ma che ha già colpito numerosi utenti – è Laleggepertutti.it. “In pratica – spiega il sito di informazione legale -, gli utenti ricevono un link che invita a scaricare questa ‘nuova’ versione diin cui l’interfaccia cambierebbe colore passando dal classico verde al. Una volta instta, l’applicazione svanisce improvvisamente dschermata principale del dispositivo e ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp diventa "WhatsApp diventa rosa", attenti alla truffa Come intervenire, quindi, e mettere al sicuro il proprio dispositivo se è stato già effettuato il download? "Bisogna disinstallare immediatamente WhatsApp Pink - spiega ancora laleggepertutti.it - e ...

"WhatsApp diventa rosa", attenti alla truffa Un link per scaricare la nuova versione in rosa di WhatsApp, che sostituirebbe il tradizionale verde dell'applicazione di messaggi. Ma si tratta di una truffa cui è meglio stare attenti per non ...

