VIDEO Sinner-Rublev | highlights e sintesi quarti di finale ATP Barcellona Splendida vittoria in due set per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 aprile 2021) Terzo successo consecutivo e bilancio complessivo di 6 set vinti su 6 da parte di Janniknel torneo ATP 500 di2021, secondo appuntamento stagionale sulla terra rossa europea del. Il talentuoso altoatesino classe 2001, dopo aver regolato in precedenza Egor Gerasimov e Roberto Bautista Agut, si è imposto anche sul russo Andreyconquistando il pass per le semifinali della kermesse catalana.ha messo in mostra una prestazione superlativa, rifilando un netto 6-2 7-6 al numero 7 del ranking mondiale e regalandosi la possibilità di sfidare domani l’uomo più in forma del momento, Stefanos Tsitsipas. Con laodierna, Jannik balza in 18ma posizione nella classifica ATP e consolida il suo settimo posto nella Race to Torino 2021, continuando a ...