Vaccino AstraZeneca, seconda dose e fasce d’età: l’Ema aggiorna le raccomandazioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Conferenza stampa dell’Ema sul Vaccino AstraZeneca. L’Agenzia Europea del Farmaco è intervenuta per aggiornare sulle ultime analisi e considerazioni sul controverso Vaccino anglo-svedese, che dopo essere stato sospeso in molti Paesi è tornato a disposizione ma con alcune raccomandazioni specifiche. Tra tutte, la preoccupazione principale è stata quella relativa alle fasce d”età, su cui ora si è espressa l’Ema. Ema su AstraZeneca: benefici per tutte le età Alle 16 di oggi, venerdì 23 aprile, l’Ema ha comunicato il nuovo parere sul Vaccino Vaxzevria, prodotto da AstraZeneca. L’analisi costi benefici è stata necessaria dopo che sono emersi alcuni casi di coaguli ( 1 su 100.000 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Conferenza stampa delsul. L’Agenzia Europea del Farmaco è intervenuta perre sulle ultime analisi e considerazioni sul controversoanglo-svedese, che dopo essere stato sospeso in molti Paesi è tornato a disposizione ma con alcunespecifiche. Tra tutte, la preoccupazione principale è stata quella relativa alled”età, su cui ora si è espressa. Ema su: benefici per tutte le età Alle 16 di oggi, venerdì 23 aprile,ha comunicato il nuovo parere sulVaxzevria, prodotto da. L’analisi costi benefici è stata necessaria dopo che sono emersi alcuni casi di coaguli ( 1 su 100.000 ...

