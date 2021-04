Una Vita, l'interprete di Rosina fa spoiler sul finale: 'Alcuni non avranno un lieto fine' (Di venerdì 23 aprile 2021) Trapelano delle interessanti rivelazioni riguardanti Una Vita e il suo atteso finale. Attraverso una lunga serie di Stories presenti nel profilo Instagram dell'attrice Sandra Marchena, si è appreso che tra pochi giorni la soap opera volgerà a conclusione in maniera definitiva. L'interprete di Rosina Hidalgo ha svelato che, quando calerà il sipario su questa trasmissione, non tutti i personaggi avranno un lieto fine, ma c'è di più: a quanto pare è previsto il ritorno di Leonor. Sandra Marchena rivela quando andrà in onda l'ultimo episodio di Una Vita L'interprete di Rosina ha annunciato il finale di Una Vita sarà trasmesso o lunedì 3 maggio oppure martedì 4. In tale data si scoprirà il ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 aprile 2021) Trapelano delle interessanti rivelazioni riguardanti Unae il suo atteso. Attraverso una lunga serie di Stories presenti nel profilo Instagram dell'attrice Sandra Marchena, si è appreso che tra pochi giorni la soap opera volgerà a conclusione in maniera definitiva. L'diHidalgo ha svelato che, quando calerà il sipario su questa trasmissione, non tutti i personaggiun, ma c'è di più: a quanto pare è previsto il ritorno di Leonor. Sandra Marchena rivela quando andrà in onda l'ultimo episodio di UnaL'diha annunciato ildi Unasarà trasmesso o lunedì 3 maggio oppure martedì 4. In tale data si scoprirà il ...

