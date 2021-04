Tor Bella Monaca, supermarket droga: cinque pusher in manette (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ antidroga a Tor Bella Monaca da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati ed in particolare in una delle piazze di spaccio simbolo del quartiere, denominata “Ferro di Cavallo”, dove nella giornata di ieri, in due distinte attivita’ antidroga, i militari sono riusciti ad arrestare altri 5 pusher, nonche’ un ricercato che si nascondeva all’interno di un’abitazione di un pusher ristretto ai domiciliari. Nella piazza di spaccio, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, a seguito di un prolungato monitoraggio, hanno arrestato due italiani di 44 e 45 anni, disoccupati e con precedenti, mentre si aggiravano con fare sospetto. Fermati per un controllo piu’ approfondito a seguito della perquisizione personale sono ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ antia Torda parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati ed in particolare in una delle piazze di spaccio simbolo del quartiere, denominata “Ferro di Cavallo”, dove nella giornata di ieri, in due distinte attivita’ anti, i militari sono riusciti ad arrestare altri 5, nonche’ un ricercato che si nascondeva all’interno di un’abitazione di unristretto ai domiciliari. Nella piazza di spaccio, i Carabinieri della Stazione di Tor, a seguito di un prolungato monitoraggio, hanno arrestato due italiani di 44 e 45 anni, disoccupati e con precedenti, mentre si aggiravano con fare sospetto. Fermati per un controllo piu’ approfondito a seguito della perquisizione personale sono ...

leggoit : Roma, supermarket della droga a Tor Bella Monaca: arrestati 5 pusher nella pizza di spaccio - LENNYBR14995285 : @rubio_chef @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @Striscia @brumottistar Basta fornirvi alibi. QUARTICCIOLO, SAN BASILIO… - FrancescaMinie3 : @RitaMariani13 @magicaGrmente22 Se vuole possiamo fare un giro a tor bella Monaca dove mi reco ogni giorno a fare assistenza... parliamone - kkpigeon27 : come se e guardie noo sapessero che in quei quartieri se spaccia, serviva @brumottistar a faje capi che se spaccia.… - alfsalerno : @AFabbricini @PiazzapulitaLA7 Ma dove vivete ci sono da almeno 2 mesi sia per il trasporto urbano che extraurbano.V… -