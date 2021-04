Temptation Island, Rosalinda e Andrea Zenga ci saranno? Spunta la risposta definitiva (Di venerdì 23 aprile 2021) Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno conquistato gli spettatori. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5, ha fatto sognare tutti, creando tuttavia alcuni contrasti. In particolar modo, l’attrice siciliana si è scontrata con Dayane Mello, che sembrerebbe aver mostrato una certa gelosia. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 aprile 2021)Cannavò ehanno conquistato gli spettatori. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5, ha fatto sognare tutti, creando tuttavia alcuni contrasti. In particolar modo, l’attrice siciliana si è scontrata con Dayane Mello, che sembrerebbe aver mostrato una certa gelosia. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

