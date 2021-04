Tales of Arise | svelati i requisiti della versione PC

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’annuncio di ieri riguardante la data d’uscita, la pagina ufficiale di Steam diofè finalmente online e con lei anche iPC Dopo notizie più o meno rassicuranti alla fine dello scorso anno, e un trailer nel mese di marzo, nella giornata di ieri finalmente Bandai Namco ha ufficializzato la data d’uscita diof. Il nuovo capitoloserie arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X S, Xbox One e PC il prossimo 10 settembre e, per buona gioia degli appassionati, sembra voler dettare un netto passo avanti nel franchise, con miglioramenti tecnici e visivi non da poco. Perlomeno da quel che abbiamo potuto vedere dai trailer rilasciati nel corso del tempo. Con l’ufficializzazione ...

