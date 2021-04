Superlega | Ceferin non fa sconti: “Fuori dalla Champions” (Di venerdì 23 aprile 2021) ll presidente della Uefa Ceferin minaccia l’esclusione dalla Champions per i club che non rinunciano alla Superlega Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin avvisa i club ancora membri della Superlega,… L'articolo Superlega Ceferin non fa sconti: “Fuori dalla Champions” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 23 aprile 2021) ll presidente della Uefaminaccia l’esclusioneper i club che non rinunciano allaIl presidente della Uefa Aleksanderavvisa i club ancora membri della,… L'articolonon fa: “” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

FBiasin : Uno dei peggiori effetti collaterali della disastrosa operazione #SuperLega è aver moltiplicato il potere di… - Eurosport_IT : Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più risp… - Gazzetta_it : #Ceferin: “#Juve e #Milan escano dalla Superlega o fuori dalla #Champions”. Leggi l’ultimatum del presidente #Uefa… - CN29vfarsopoli : Tito #Ceferin, dirigente #uefa per hobby....dittatore per natura!!! - DaniloServadei : @_alex91_ Però vorrei dire: prima non la riconosce la SuperLega e poi Ceferin dice che devono scegliere? -