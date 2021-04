Superbonus 110%, arriva proroga al 2023: bozza Recovery, le news (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Superbonus 110% introdotto dal Dl rilancio sarà esteso dal 2021 al 2023. E’ quanto si legge nella bozza di Pnrr. “Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta dal 2021 al 2023”, spiega il documento che silenzia così le più recenti polemiche e sopisce i timori delle imprese di settore. Il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilintrodotto dal Dl rilancio sarà esteso dal 2021 al. E’ quanto si legge nelladi Pnrr. “Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura delrecentemente introdotta dal 2021 al”, spiega il documento che silenzia così le più recenti polemiche e sopisce i timori delle imprese di settore. Il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari aldelle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni ...

