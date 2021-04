Super Lega, De Luca pizzica Agnelli: “E’ stata un disastro. Come la Fiat Duna di qualche anno fa” (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato oggi pomeriggio in diretta su Facebook, tra gli argomenti trattati anche il progetto Super Lega, sfumato in 48 ore nonostante la forte spinta della Juventus: “Volevo fare una battuta su Andrea Agnelli. Diciamo che ‘Dio c’è’. E’ difficile immaginare un dirigente sportivo capace di fare un tale disastro e un attimo di masochismo così grande per la squadra che dirige. E’ l’equivalente di una macchina della Fiat di qualche tempo fa, che fu un vero e proprio disastro, la macchina più brutta al mondo, la Duna. Questa iniziativa di una Lega dei ricchi è l’equivalente sportivo della ‘Duna’ a livello automobilistico”. Foto: Facebook personale De ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, ha parlato oggi pomeriggio in diretta su Facebook, tra gli argomenti trattati anche il progetto, sfumato in 48 ore nonostante la forte spinta della Juventus: “Volevo fare una battuta su Andrea. Diciamo che ‘Dio c’è’. E’ difficile immaginare un dirigente sportivo capace di fare un talee un attimo di masochismo così grande per la squadra che dirige. E’ l’equivalente di una macchina delladitempo fa, che fu un vero e proprio, la macchina più brutta al mondo, la. Questa iniziativa di unadei ricchi è l’equivalente sportivo della ‘’ a livello automobilistico”. Foto: Facebook personale De ...

