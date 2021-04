Spaccio in Campania | Lazio e Abruzzo | operazione dei Carabinieri VIDEO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Sessa Aurunca (Ce) – Idel Nucleo operativo della Compagnia di Sessa Aurunca hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana arrestando 17 persone, 14 delle quali destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere e 3 posti agli arresti domiciliari. L’indagine diretta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e delegata aidella Compagnia di Sessa Aurunca, avviata a maggio 2018 e conclusa a novembre 2019, ha consentito di individuare il gruppo di persone che gestiva un’attività didi droga tra le province di Caserta, in, Frosinone, nel, e Chieti, in. Dagli accertamenti svolti è emerso che alcuni degli indagati acquistavano ...

Operazione antidroga tra, Lazio e Abruzzo dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia casertana di Sessa ... altre 3 ai domiciliari) che gestivano piazze diin alcuni territori ...... avviata a maggio 2018 e conclusa a novembre 2019, ha consentito di individuare il gruppo di persone che gestiva un'attività didi droga tra le province di Caserta, in, Frosinone, ...Operazione antidroga tra Campania, Lazio e Abruzzo dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia casertana di Sessa Aurunca che hanno tratto in arresto 17 persone (14 finite in carcere, altre 3 ...ha consentito di individuare il gruppo di persone che gestiva un'attività di spaccio di droga tra le province di Caserta, in Campania, Frosinone, nel Lazio, e Chieti, in Abruzzo.