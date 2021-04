Scuola mezza vuota (Di venerdì 23 aprile 2021) “Spero di poter lasciare alle famiglie la libertà di scegliere”, cioè di mandare i figli a Scuola oppure tenerseli a casa in Dad, perché secondo Michele Emiliano è nientemeno che “un diritto costituzionale”. Ha emanato un’ordinanza. Ma nessuno dice niente, a Emiliano che videochiama scompisciandosi i pischelli che a Scuola non vanno (sono in Dad: ma in gruppo e senza mascherine). Tutti sorvolano, il governo e pure i carabinieri, che come ai tempi di Pinocchio dovrebbero andare a prenderli i genitori che non mandano i figli a Scuola. Ma l’Italia è il paese dei balocchi, se si parla di Scuola. L’atteggiamento, reiterato, del governatore pugliese Emiliano è increscioso. Sostenere che la frequenza scolastica sia un optional a discrezione delle famiglie è falso, oltre che grave: per le scuole dell’obbligo, la sottrazione ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) “Spero di poter lasciare alle famiglie la libertà di scegliere”, cioè di mandare i figli aoppure tenerseli a casa in Dad, perché secondo Michele Emiliano è nientemeno che “un diritto costituzionale”. Ha emanato un’ordinanza. Ma nessuno dice niente, a Emiliano che videochiama scompisciandosi i pischelli che anon vanno (sono in Dad: ma in gruppo e senza mascherine). Tutti sorvolano, il governo e pure i carabinieri, che come ai tempi di Pinocchio dovrebbero andare a prenderli i genitori che non mandano i figli a. Ma l’Italia è il paese dei balocchi, se si parla di. L’atteggiamento, reiterato, del governatore pugliese Emiliano è increscioso. Sostenere che la frequenza scolastica sia un optional a discrezione delle famiglie è falso, oltre che grave: per le scuole dell’obbligo, la sottrazione ...

