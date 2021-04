Scuola e coprifuoco, Draghi nel mirino delle Regioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si placano le polemiche sul nuovo Decreto anti-Covid. Governo, infatti, alle prese con l’ira dei Governatori. Le Regioni avevano chiesto di posticipare il coprifuoco alle 23 e una deroga ai servizi di ristorazione, affinché fossero permessi sia al chiuso che all’esterno per le ore di pranzo e cena. Draghi TIRA DRITTO – Niente da fare, nessuna limatura dell’ultima ora al decreto legge Covid con le nuove aperture, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento, che prevede riaperture graduali dal 26 aprile, sarà in vigore da oggi, venerdì 23 aprile. Ma è sul nodo Scuola che si è consumato lo strappo, annunciato dallo stesso presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga: “l’aver cambiato in CdM un accordo siglato da noi con i Comuni e le Province ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si placano le polemiche sul nuovo Decreto anti-Covid. Governo, infatti, alle prese con l’ira dei Governatori. Leavevano chiesto di posticipare ilalle 23 e una deroga ai servizi di ristorazione, affinché fossero permessi sia al chiuso che all’esterno per le ore di pranzo e cena.TIRA DRITTO – Niente da fare, nessuna limatura dell’ultima ora al decreto legge Covid con le nuove aperture, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento, che prevede riaperture graduali dal 26 aprile, sarà in vigore da oggi, venerdì 23 aprile. Ma è sul nodoche si è consumato lo strappo, annunciato dallo stesso presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga: “l’aver cambiato in CdM un accordo siglato da noi con i Comuni e le Province ...

