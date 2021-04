Sassuolo, Caputo: “Sto meglio, a breve torno in campo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Si avvicina il rientro in campo di Francesco “Ciccio” Caputo in casa Sassuolo. Il centravanti neroverde, ai box da inizio mese per una lombalgia, ha saltato le ultime cinque partite di campionato. Nelle ultime settimane De Zerbi ha lanciato Giacomo Raspadori, che sta facendo molto bene nel ruolo di prima punta come dimostra la doppietta a San Siro contro il Milan. Ma per il finale di stagione ci sarà anche Caputo a disposizione, come ha confermato lo stesso attaccante ex Entella su Instagram. “Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata,a breve sarò pronto a tornare in campo! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti“, le parole rassicuranti del bomber del Sassuolo. In una stagione ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Si avvicina il rientro indi Francesco “Ciccio”in casa. Il centravanti neroverde, ai box da inizio mese per una lombalgia, ha saltato le ultime cinque partite di campionato. Nelle ultime settimane De Zerbi ha lanciato Giacomo Raspadori, che sta facendo molto bene nel ruolo di prima punta come dimostra la doppietta a San Siro contro il Milan. Ma per il finale di stagione ci sarà anchea disposizione, come ha confermato lo stesso attaccante ex Entella su Instagram. “Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata,asarò pronto a tornare in! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti“, le parole rassicuranti del bomber del. In una stagione ...

Advertising

sportface2016 : #Sassuolo, #Caputo rassicura tifosi e fantallenatori - CampioneOmaggio : @ale_rasch @danielegiannin3 ...e nella giornata in cui il Sassuolo senza Caputo batte il Milan a San Siro in rimont… - gianGino09 : @AleAntinelli @SassuoloUS Ma perché, una volta tanto, non mettete da parte l’ipocrisia e fate i giornalisti veri? I… - nox2793 : Con un centravanti dall'inizio come Caputo, il Sassuolo avrebbe segnato già prima..dominava il campo ma non concret… - infoitsport : Milan-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: fuori Romagna, Caputo e Ayhan. -